Das sind die echten Namen der Hollywood Stars

Sie stehen zusammen in der Serie „Big Little Lies“ vor der Kamera. In einem Interview mit „Vanity Fair“ enthüllten Reese Witherspoon und Kollegin Nicole Kidman Details von hinter den Kulissen ihrer Show. Kidman verriet dabei, dass Witherspoon ihre Kollegin Laura Dern immer nur mit Nachnamen ruft: „Ich sage immer Laura und du rufst immer ‘Hey Dern‘. Ich frage mich, warum eigentlich? Ich hasse das!“