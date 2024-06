Mit Enkelsohn im Auto von Sekundenschlaf übermannt

Der 85-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Sonntag gegen 13.25 Uhr mit seinem Pkw auf dem Südring in Klagenfurt in Richtung Osten unterwegs, als er – laut eigenen Angaben – plötzlich vom Sekundenschlaf übermannt worden war.

Straßenlaterne niedergefahren und Lkw beschädigt

Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Laterne auf einen Übungsplatz einer Fahrschule und beschädigte einen dort abgestellten Lkw. „Anschließend kollidierte der Pkw des 85-Jährigen noch mit der Leitplanke zum Übungsplatz“, heißt es seitens der Polizei.