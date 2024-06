Rapids Neuer zeigt bei EM-Generalprobe groß auf

Ablösefreier Wechsel

Am Freitag hatte Rapid den Deal mit Bolla offiziell gemacht. Der 24-Jährige wechselte ablösefrei von den Wolverhampton Wanderers nach Wien. Bolla war vom Premier-League-Klub in den vergangenen drei Jahren in die Schweiz an die Grasshoppers und zuletzt Servette Genf verliehen gewesen.