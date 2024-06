Hochgallmiggstraße und der Notweg werden saniert

Zweiter Teil im Herbst

Nach diesen Arbeiten sind weitere Sanierungen an der Straße selbst geplant. So sollen Arbeiten an tal- und bergseitigen Mauern und Sicherungsmaßnahmen erfolgen. Zusätzlich wird aktuell das Gesamtkonzept für die langfristige und mehrjährige Sanierung und Verbesserung der einzigen Straßenverbindung in den Fließer Ortsteil Hochgallmigg finalisiert.