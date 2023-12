Tiroler Ortsteil nach Felssturz nicht erreichbar

Aktuell nicht über den Straßenweg ist der Ortsteil Hochgallmigg in der Gemeinde Fließ erreichbar. Ein Felssturz und ein drohender Hangrutsch auf die L312 sorgen aktuell für eine Sperre. Die Dauer der Sperre sei, so das Land Tirol, nach einem Lokalaugenschein am Sonntagfrüh noch nicht absehbar. Der Hang sei weiterhin in Bewegung.