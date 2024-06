Laimer ist viel mehr als „nur“ eine Laufmaschine

Wenn Österreich bei der EM in Deutschland eine gute Rolle spielen will, braucht es wohl einen Konrad Laimer in Topform. Der Salzburger ist mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro der teuerste Kicker im ÖFB-Kader und ein absoluter Schlüsselspieler. Weil er in jeder Partie unheimlich viele Kilometer abspult, wird er auch oft als Arbeitstier bezeichnet. Da geht dann fast unter, dass der Bayern-München-Legionär auch ein herausragender Kicker und viel mehr als „nur“ eine Laufmaschine ist.