Wenige Nominierungen aus Oberösterreich

Opernproduktionen aus Linz

Für die beste weibliche Hauptrolle wurde Erica Eloff als Eva in „Die Meistersinger von Nürnberg“ sowie als Marie-Marietta in „Die tote Stadt“ am Landestheater Linz nominiert. Auch als Gesamtproduktion hat die Korngold-Oper „Die tote Stadt“ gute Chancen. Unter den Linzer Musicals beeindruckte „Natascha, Pierre und der große Komet von 1812“ am Landestheater.