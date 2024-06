Hund gerade noch aus brennendem Auto gerettet

Seinen Vierbeiner hat am Freitagnachmittag ein 30-Jähriger in Dorfgastein im Pongau noch rechtzeitig aus einem brennenden Auto retten können. Während der Fahrt drang Rauch aus der Klimaanlage. Als der Mann anhielt und die Motorhaube öffnen wollte, stand der Pkw plötzlich nach einem lauten Knall in Flammen.