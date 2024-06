Österreichisches Sprint-Trio kämpft um die Finals!

Dass es dazu kommen konnte, dafür sorgten am Freitag schließlich die Hürdler! Zunächst stieg Strametz aus der Vorrunde in ihrem Heat sogar als Siegerin in 12,99 Sekunden in die Semifinals der Top-24 auf. „Ich habe geschaut, dass ich am Start wach bin“, meinte die Steirerin. Beim zweiten Startversuch klappte das ideal. „Bis zur fünften, sechsten Hürde ist mir das Rennen sehr gut gelungen. Aber hintenraus geht’s noch ein bissl aktiver.“