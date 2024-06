Warum Kiteishvili Sturm wieder das Jawort gab

Was am Freitagnachmittag die georgischen Medien bereits von den Dächern gepfiffen haben, machte Sturm vor der Premiere der Sky-Doku „Leuchtend Schwarz: Sturm und der Weg zum Double“ am Schloßberg offiziell: Otar Kiteishvili verlängert seinen Vertrag bei den Schwarzen um zwei Jahre plus Option!