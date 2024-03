Kiteishvili-Abgang trotz „Wikinger“ nicht fix!

Eigentlich hätte der „Wikinger“, der einen Marktwert von 1,2 Mio. hat, bereits am Freitag in seiner zukünftigen Heimat auflaufen sollen, doch er musste beim U21-Länderspiel in Ried gegen Österreich passen. „Er ist leicht angeschlagen, hat muskuläre Probleme“, klärt Sturms Sportchef, der den Mittelfeldspieler ab Sommer bis 2028 unter Vertrag nahm, auf. Der nächste Däne bei Sturm nach Höjlund, Böving und Biereth stand auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. So sollen auch der englische Zweitligist Swansea City und Roter Stern Belgrad den 20-Jährigen am Zettel gehabt haben.