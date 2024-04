Gelingt das, greift Sturm am 1. Mai in Klagenfurt nach der Titelverteidigung im Pokal. Es könnte ein Abschluss für Kiteishvilis Reise in Graz sein. Denn die 28-jährige Nummer 10 ist unsicher, ob sie nach sechs Jahren das Sturm-Trikot auszieht. „Über den Vertrag ist verhandelt worden, Andi Schicker ist auch ständig mit meinem Management im Austausch. Aber ich habe noch nicht entschieden, ob ich bleibe oder nicht“, so Otar, der eine kleine Tochter hat, die bald im Kindergartenalter ist und die er in Graz großzieht. Ob ein anderer Verein im Rennen ist? „Mein Vertrag läuft aus, da gibt es natürlich Anrufe, Optionen. Aber es ist keine leichte Entscheidung, Sturm ist mein Zuhause, der Klub wie eine Familie.“