Kleinkind ertrank im Pool: Diversion für Eltern

Ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall, bei dem ein einjähriger Bub in einen Pool gefallen und ertrunken war, mussten sich nun die Eltern in Kärnten vor Gericht verantworten. Am Bezirksgericht Feldkirchen haben die beiden eine Diversion erhalten. Bedeutet: Sie müssen jeweils 180 Tagessätze zu je vier Euro (gesamt 720 Euro) bezahlen, hinzu kommen die Verfahrenskosten.