Seiwald & Grillitsch wollen Team Stabilität geben!

„Ich habe versucht, körperlich ein bisschen mehr zu machen!“

Seiwald wäre ein Kandidat dafür – der 23-Jährige absolvierte die jüngsten 14 ÖFB-Partien alle über die volle Distanz. In seiner ersten Saison bei RB Leipzig habe er deutlich an Muskelmasse zugelegt. „Ich habe versucht, körperlich ein bisschen mehr zu machen, weil ich nicht so viele Spiele gehabt habe“, erklärte der Salzburger. 21 Liga-Einsätze waren es am Ende, länger zum Zug kam der Balljäger aber erst nach dem Kreuzbandriss von Klub-Kollege Schlager regelmäßig.