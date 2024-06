„Aufstiegspflicht verfälscht das Meisterrennen!“

Wirbel um die Aufstiegspflicht! In der Kärntner Liga muss ja bekanntlich der Meister den Weg in die Regionalliga Mitte antreten, ansonsten muss man in die Unterliga absteigen. „Das verfälscht die Meisterschaft. Will man nicht aufsteigen, spielt man so, wie man es gerade braucht“, so Spittal-Coach Philipp Dabringer.