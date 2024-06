Kein Sommer wie damals: Smalltalks werden hitziger

Vor ein paar Tagen machte sich in Wien erstmals der Frühsommer bemerkbar. Zehn Grad plus, von einem Tag auf den anderen. Vorerst vorbei schienen die nasskalten Nächte und die rekordverdächtigen Niederschlagsmengen, die so manchen Fluss im Land zum Überschwappen brachten. Für Sonnenhungrige ein Grund zur Freude, denn die Freibäder kommen langsam in Schwung, bei den anstehenden Musikfestivals muss man nicht im Gatsch waten und das verdiente Achterl Wein nach einem anstrengenden Arbeitstag lässt sich im legeren T-Shirt auch besser genießen als in der sperrigen Daunenjacke. Freilich ist der Grat zwischen unerträglicher Sommerhitze und gefühlter Kälte ein schmaler, doch bei tendenziell höheren Temperaturen lässt es sich doch entspannter leben.