Trump muss offenbar seinen Waffenschein abgeben

Der Hintergrund: Straftäter dürfen in New York keine Waffen besitzen. Der Besitz einer Schusswaffe durch einen verurteilten Straftäter ist in den USA ein Bundesverbrechen. Trumps New Yorker Lizenz zum verdeckten Tragen einer Feuerwaffe sei am 1. April 2023 stillschweigend ausgesetzt worden, nachdem in New York Anklage gegen ihn erhoben worden war, sagte eine nicht namentlich genannte Quelle dem Sender CNN.