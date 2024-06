Orban-Partei lässt Wiener Getreidemarkt brennen

Der Getreidemarkt in Wien verwüstet und brennend, das dortige TU-Gebäude lodernd in Flammen – Flyer mit diesem Bild hat Ungarns Regierungspartei Fidesz vor den Kommunalwahlen in der ungarischen Stadt Szombathely verteilt. Die Botschaft: Wenn nicht für Fidesz gestimmt wird, droht ein Krieg.