Italienerin bringt mit 63 Jahren Bub zur Welt

Im Jahr 2018 hatte eine Italienerin im Alter von 62 Jahren in Rom ein Mädchen zur Welt gebracht. Das 3,2 Kilogramm schwere Mädchen kam per Kaiserschnitt zur Welt. Die Mutter, eine Krankenpflegerin ohne Lebenspartner, hatte sich in Albanien einer Therapie zur künstlichen Befruchtung unterzogen. 2016 hatte eine 61-jährige Italienerin im süditalienischen Caserta einen Buben zur Welt gebracht.