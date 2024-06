94 Tiere tot: Schock-Fotos aus einem Rinderstall

Der Landwirt (56) aus dem oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck hat seine 105 Rinder offenbar komplett verwahrlosen lassen. Wegen der desolaten Zustände ordnete die Bezirkshauptmannschaft in der Vorwoche die Räumung des Stalls an. Die Tiere wurden dem Mann abgenommen, der Großteil – 94 – musste allerdings notgeschlachtet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch.