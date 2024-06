MotoGP: Hammer-Wechsel von Marc Marquez perfekt!

„Vom ersten Kontakt mit der Desmosedici GP an hat es mir Spaß gemacht, sie zu fahren, und ich habe mich sofort gut eingelebt. Von diesem Moment an wusste ich, dass es mein Ziel ist, diesen Weg weiterzugehen, mich weiter zu entwickeln und zu dem Team zu wechseln, in dem Francesco Bagnaia zwei Jahre in Folge Weltmeister war“, hat Marquez einiges vor.