Pkw-Lenker krachte in Jochberg frontal gegen Baum

Wieder zu einem bösen Unfall kam es in der Nacht auf Mittwoch in Jochberg (Bezirk Kitzbühel)! Ein 33-jähriger Einheimischer krachte in einer S-Kurve frontal gegen einen Baum. Sein Beifahrer verschwand spurlos. Es war der zweite Unfall binnen weniger Tage an derselben Stelle.