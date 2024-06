„Armut und Rassismus bedrohen Grundrechte“

In ganz Europa seien die Grundrechte durch Armut, Rassismus und „Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration“ bedroht. Zu dem Schluss kommt die in Wien ansässigen EU-Agentur für Grundrechte (FRA) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Beunruhigt blickt man auch auf einen Anstieg anti-semitischer und anti-muslimischer Gewalt.