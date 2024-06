Einzige Jugendherberge startet wieder durch

Tag der offenen Tür am Freitag

Die neuen Herbergseltern sind Pavol „Pali“ Tuzak und Maria „Maja“ Tuzakova. Die beiden haben in den vergangenen Wochen schon ordentlich geräumt und geputzt um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Tuzak kommt aus der Gastronomie, er hat lange als Koch in der Mole West und auch der Blauen Gans gearbeitet. Die Nachfrage in der Jugendherberge ist auf jeden Fall gegeben. Von Juni bis in den Herbst gibt es bereits Zimmerbuchungen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Freitag von 15 bis 20 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür.