„Am Ende ging uns dann irgendwie die Luft aus“

„Hinten raus fehlte uns einfach die Konstanz. Wir holten in den letzten vier Runden null Punkte. Das reicht dann nicht.“ „Erti“ konnte in den finalen zwei Spielen auch gar nicht mehr mithelfen, eine Muskelverletzung zwang ihn zum Zuschauen. „Ein kleiner Faserriss im hinteren Oberschenkel. Nichts Wildes, spätestens zum Vorbereitungsstart werde ich wieder voll fit sein.“

Auftanken in der Heimat

Zum Auftanken verbringt er auch ein paar Tage bei seiner Familie daheim in Pöttsching. „Und mit meiner Freundin geht’s dann noch nach Griechenland ans Meer.“ Bevor der Aufstieg im nächsten Jahr wieder in Angriff genommen wird.