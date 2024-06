Gewaltvorwurf! Ried löste Profivertrag sofort auf

Während der LASK Freitag den seit Jahren von Anschuldigungen betroffenen Jérôme Boateng mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet hat. Das kritisiert nicht nur SPÖ-Frauenchefin Maria Holzleitner, sondern sorgt inzwischen auch international für SCHLAGzeilen. Sonntagabend berichtete auch das deutschen Massen-Medium BILD online unter dem Titel „Fan-Wut wegen Boateng-Wechsel“ erstmals über den Tsunami an Ablehnung, der dem LASK und dem Ex-Weltmeister in Österreich entgegenschlagen. Und die SCHLAGzeilen dürften nicht weniger werden, sind doch bei dem am 14. Juni im Landgericht 1 in München neu beginnenden Prozess gegen Boateng die ersten drei Verhandlungstage im großen Saal A101 angesetzt.