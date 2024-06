Petrik: „Mir war immer das Menschliche wichtig“

Jobtour war prägende Erfahrung

Persönlich geprägt hätten sie ihre Jobtouren „Regina will’s wissen“. Bei diesen schnupperte sie immer wieder in verschiedene Branchen hinein, etwa in die Pflege, in die Gastronomie oder in die Arbeit als Supermarktmitarbeiterin. Für ihre politische Tätigkeit sei es ihr wichtig gewesen, die Arbeitsrealität anderer kennenzulernen.