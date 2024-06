Drei Tote nach fürchterlichem Unfall in Italien

Bei den Todesopfern handelt es sich um ein deutsches Ehepaar im Alter von 61 und 68 Jahren aus Augsburg, das mit seinem Auto in Richtung Rom unterwegs war. Das Fahrzeug der beiden Augsburger prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen anderen Wagen, der an der Mautstelle auf der Autobahn nahe der italienischen Hafenstadt Livorno in der Toskana angehalten hatte und dessen Fahrer, ein 21-jähriger Italiener, ums Leben kam.