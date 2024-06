Boateng-Transfer wird zum Tsunami an Ablehnung

Auch Boateng erlebt Shitstorm

Und apropos schaden! Trotz aller Gewaltvorwürfe, wegen denen sich der LASK-Zugang ab 14. Juni auch erneut vor einem deutschen Gericht zu verantworten hat, bringt die „Krone“ ganz bewusst keine Auszüge von Boatengs X-Kanal (vormals Twitter). Denn nur Minuten nachdem er dort am Freitag seinen Wechsel zum LASK bekannt gegeben hatte, schwappte dem 35-Jährigen ein in Hass gipfelnder Tsunami an Kritik und Ablehnung entgegen, den man hier weder mit Worten noch mit Bildern wiedergeben kann!