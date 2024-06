Vicky Leandros spielt erstmals in Salzburg

Mehr als 55 Millionen verkaufte Schallplatten und CDs, Hitparaden-Erfolge in ganz Europa, Song-Contest-Siegerin: Vicky Leandros (71) ist eine lebende Schlagerlegende. Umso unerklärlicher, dass die gebürtige Griechin noch nie in Salzburg aufgetreten ist. „Dafür umso öfter in Wien“, muss die Sängerin im Gespräch mit der „Krone“ bei einer Stippvisite in der Mozartstadt schmunzeln. Doch das Warten hat für ihre Salzburg Fans bald ein Ende: Im Zuge ihrer Abschiedstournee tritt Leandros am 28. Oktober im Großen Festspielhaus auf. „Ich freue mich schon so, habe auch einige Freunde hier in Salzburg.“