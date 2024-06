Bald Müller in 5. Generation in der Seewinkelmühle

Der Bursche ist derzeit im zweiten Lehrjahr und zeigt sich sehr wissbegierig. „Er ist aber da auch hineingewachsen. Er hat Getreide zu mahlen quasi in den Genen“, schmunzelt der Herr Papa. Denn er war von Anfang an mit den Eltern in der Mühle. Freilich gibt es die Windmühle jetzt nicht mehr. Mittlerweile steht in Andau eine moderne Anlage. Je nach Nachfrage werden täglich bis zu 50 Tonnen Getreide zu Qualitätsmehl, das in verschiedene Größen abgepackt und ausgeliefert wird, vermahlen.