Sieg über Parkinson: Kärntnerin bei World Masters

An der Platte verschwinden Symptome

Vom ersten Training an bemerkte die Ebenthalerin die Verbesserungen in ihren Bewegungen. Der Bedarf an Medikamenten reduzierte sich – seither wird dreimal pro Woche für mindestens zwei Stunden trainiert. Schnell wurde der Tischtennissport zu einem festen Bestandteil im Leben von Jan. Im Vorjahr nahm sie bereits bei der Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaft auf Kreta teil und konnte dort zwei Silbermedaillen gewinnen.