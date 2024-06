15-Jährige bei Unfall mit Alkolenker verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Alkolenker kam es am Samstag gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchberg bei Mattighofen. Dabei fuhr eine 15-Jährige aus Lochen am See im Rahmen ihrer Ausbildungsfahrt mit einem Pkw auf der Auerbacher Landesstraße Richtung Kirchberg bei Mattighofen. Als Begleiterin befand sich ihre 45-jährige Mutter im Fahrzeug.