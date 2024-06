Wienerin fielen nach Friseurbesuch die Haare aus

„Kann nicht so herumlaufen“

Kurz nach dem Friseurbesuch kam dann das schlimme Erwachen: „Zuerst brachen meine Haare ab, dann fielen sie am Oberkopf komplett aus“, erzählt die Wienerin, die nicht mehr weiterweiß. „Ich arbeite als Servicetechnikerin, kann es mir nicht leisten, so herumzulaufen.“ H. könne sich kaum in den Spiegel schauen, sei depressiv.