Unterkühlter Fischer löste Großeinsatz aus

Gefunden wurde der 37-jährige Eidgenosse dann aber schließlich doch noch – und zwar von der Kantonspolizei St. Gallen, die ihn wohlauf an seinem Wohnort aufspürte. Der Mann gab an, dass er von seiner Verlobten abgeholt und nach Hause gebracht worden sei, seine Angelausrüstung habe er vor Ort zurückgelassen. Das hätte er allerdings besser auch die Einsatzkräfte wissen sollen. Diese haben sich stattdessen vergeblich abgemüht – und das ausgerechnet an einem Tag, wo aufgrund des Starkregens in Vorarlberg ohnehin schon genug los war.