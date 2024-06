Richard Lugners erste fünf Ehen im Überblick

In Kürze ist es soweit, Richard Lugner wird seine Verlobte, Simone Reiländer, alias „Bienchen“ zur Frau nehmen. Ein Prozess, den der Baulöwe so gut wie nur wenige bei uns im Land kennt. Denn es seine insgesamt sechste Hochzeit. Der Bund der Ehe, vor allem aber der fürs Leben, mit dem nahm es „Richie Rich“ noch nie so ganz genau.