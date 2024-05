Mauersegler hing an Klebeband in Fenster fest

Eine ungewöhnliche Helfer-Allianz war am Mittwoch in Marchtrenk im Einsatz: Die örtliche Feuerwehr sowie die Tierhilfe Gusental. Sie wurden gerufen, weil ein Mauersegler mit seinem Flügel an einem Klebestreifen in einem Fensterrahmen hängen geblieben war, sich nicht mehr selbst davon befreien konnte.