Lauf, Doggy lauf! Amateure erobern die Profi-Arena

Am Sonntag geht es auf der Rennbahn rund

An diesem Sonntag (2. Juni) dürfen „Shakespeare“ und die anderen Windhunde im Verein die Rennbahn in Inzing nicht betreten. Sie müssen zuschauen, wenn Artgenossen die Arena erobern. „Wir möchten mit dem Spaßrennen Hundebesitzer ermutigen, mit ihrem Vierbeiner so eine Rennsituation einmal auszuprobieren“, erklärt Reiser. Die Bedingungen sind so konzipiert, dass sie für jede Rasse zu schaffen sind. „Die Strecke ist 70 Meter lang. Jeder Hund startet einzeln. Die Besitzer dürfen im Ziel stehen und ihren Liebling über die Linie locken. Alles ist erlaubt – nur keine Grobheiten“, fasst Reiser zusammen.