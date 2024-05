Das Vermächtnis der „nonna“ Ferragamo

Bei den Ferragamos sind die klar definiert: Wer sich entsprechend ausbildet, darf seine eigenen Talente den Weg im Familienimperium bestimmen lassen. So kam es auch zustande, dass Riccardo Ferragamo in die Fußstapfen seines wegweisenden Großvaters stieg, der einst die Modemarke weltweit bekannt machte. Salvatore hingegen widmete sich der Weinherstellung in der Toskana: „Il Borro“, ein historisches Dörfchen in malerischer Kulisse, ist sein ganzer Stolz. Zwischen Weinreben und Olivenplantagen lässt es sich hier fantastisch urlauben – „die komplette Toskana-Erfahrung“, erklärte er uns im Interview.