Von Vater vergessen: Kleinkind stirbt in Auto

Erst gegen Abend wurde der Vater von seiner Frau alarmiert, die den Sohn in der Krippe im elsässischen Sausheim abholen wollte, diesen dort aber nicht vorfand. Das Kind habe den ganzen Tag unbemerkt in dem aufgeheizten Auto in der Sonne verbracht, so die Staatsanwaltschaft in Mulhouse. Bei Außentemperaturen von bis zu 22 Grad am Dienstag habe es im Innern des abseits jeglichen Schattens geparkten Wagens bis zu 47 Grad heiß werden können, berichtete die örtliche Zeitung „Les Dernières Nouvelles d‘Alsace“.