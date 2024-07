Pestizid-Spritze statt Maschinengewehr

„Ein Leben in Ruhe – mehr wollen die Menschen nicht“

Bei einem Besuch von österreichischen Journalisten zeigen die Kleinbauern ganz stolz, wie sie Humus machen und ihre Ernte vor Dürre-Perioden schützen. Auf einem Markt präsentieren sie ihre Ernte. 10 Metical für eine Avocado – umgerechnet sind das 14 Cent. „Was die Menschen hier wollen, ist ein Leben in Ruhe – mehr wollen sie nicht“, so Michael Butschek, der gebürtige Niederösterreicher ist für das Projekt DELPAZ in Sofala verantwortlich.