Junger Elektriker stürzte auf Baustelle in den Tod

Tödlich hat ein schwerer Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Oberösterreich geendet. Wie berichtet, war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Perg auf einer Großbaustelle mit einer Leiter umgekippt. Ein Kollege wollte ihn noch retten, stürzte beinahe selbst in die Tiefe. Der junge Elektriker kam ins Krankenhaus, wo er aber seinen Verletzungen erlag.