Sabalenka und Rybakina starten in Paris souverän!

Aryna Sabalenka und Mitfavoritin Elena Rybakina sind mit souveränen Erstrunden-Siegen in die French Open eingestiegen! Die an Nummer 2 gesetzte Sabalenka gewann am Dienstag in Paris gegen die 19-jährige Russin Erika Andrejewa in nur 68 Minuten mit 6:1, 6:2. Rybakina, die Nummer 4 des Turniers, besiegte die Belgierin Greet Minnen 6:2, 6:3. Ohne Satzverlust bewältigte auch Casper Ruud, Finalist der vergangenen zwei Jahre, seine erste Hürde.