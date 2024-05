Neugeborenes getötet: Mutter und Partner angeklagt

An jenem verhängnisvollen 22. Februar setzten bei ihr plötzlich die Wehen ein, und sie brachte das Kind in ihrer Wohnung zur Welt. Völlig überwältigt von der Situation und in voller Überforderung dürfte sie den neuen Erdenbürger getötet haben – im Spital gestand sie die Tat. Die Tötung geschah vermutlich auch, weil die Mutter von ihrem Lebensgefährten keine Unterstützung bekam, obwohl sie ihm von der Geburt Bilder schickte. Doch er dachte laut Anklage nicht daran, ihr beizustehen und die Rettung zu verständigen. Daher ist auch er wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt.