Finale! Olympiakos gegen Fiorentina ab 21 Uhr LIVE

„Als ich zu Olympiakos kam, dachte ich nicht, dass wir so weit kommen würden. Aber mit der Zeit habe ich angefangen, daran zu glauben, dass wir sowohl in der Liga als auch in Europa gut spielen können“, erklärte Mendilibar in einem UEFA-Interview. Der 63-jährige Spanier ist seit Februar in Griechenland tätig, vergangenes Jahr gewann er noch die Europa League mit Sevilla. Auch den besten Torschützen des Bewerbs hat Olympiakos in seinen Reihen, der Marokkaner Ayoub El Kaabi traf bisher in acht Spielen zehnmal.