Fußball live! Mit der „Krone“ im EURO-Fieber

Euro 2016: Sturm-Legende Mario Haas in der Fanzone am Grazer Mariahilferplatz. Auch heuer wieder macht die „Krone-Fanzone on tour“ in der Landeshauptstadt Station – und zwar am 21. Juni in der Seifenfabrik. Eines von drei Spielen: Österreich gegen Polen (ab 18 Uhr).

(Bild: Pail Sepp/Sepp Pail)