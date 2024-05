Marionetten tanzen bei Salzburger Puppenfestival

Verschiedene Spielstätten

Meister-Puppenspieler aus ganz Europa kommen im Herbst für vier Tage nach Salzburg und zeigen ihre Künste. Mit dem Theater Altenburg Gera oder den katalanischen Rocamora Teatre treten gleich auch internationale Kapazunder mit ihren Figuren auf. Dabei steht das erste Festival im Fokus der Fadenmarionette, der an der Salzach heimischen Königsdisziplin. Alle zwei Jahre will das „Puppets!“-Festival zukünftig an verschiedenen Spielstätten in der Altstadt zeigen, wie vielfältig Figurentheater in all seinen Spielarten sein kann.