Nigerias First Lady empört über spärliche Kleidung

Herzogin Meghans Besuch in Nigeria sorgt immer noch für Wirbel. Während ihres Aufenthalts in dem afrikanischen Land trug die Herzogin mehrere Outfits, die im Vergleich zur lokalen Mode wohl eher als freizügig gelten. Kurz nach ihrem Besuch übt die nigerianische First Lady nun scharfe Kritik an spärlich bekleideten Hollywoodstars und damit wohl auch an Meghan.