Papst: Wirbel um angeblichem „Schwuchtelei“-Sager

Zur Begründung, warum er gegen die Aufnahme dieser Gruppe in die Priesterseminare des Landes sei, soll das Kirchenoberhaupt gesagt haben, dass es dort ohnehin schon „zu viel Schwuchtelei“ gebe. Der vom Papst dabei angeblich verwendete Begriff „froci“ entspricht in etwa dem deutschen Begriff „Schwuchtel“ und wird in Italien meist abwertend empfunden; im Sprachgebrauch der Hauptstadt Rom wird er aber auch oft umgangssprachlich und nicht zwingend abwertend verwendet.