Royal-Sprössling sorgt mit Leo-Look für Aufruhr

Beim Qualifying des Grand Prix in Monaco zeigte sich die Tochter von Caroline von Hannover (67) in einem Zweiteiler aus kurzem Jäckchen und Rock mit Leoparden-Muster. Doch mit ihrer Outfitwahl am Rande der Boxengasse zog Carolines Jüngste nicht nur alle Blicke auf sich, sondern sorgt mit ihrem Leo-Look auch für reichlich Diskussions-Stoff in den sozialen Medien.